Опубликованы данные о загрязнении воздуха в городах Латвии: хорошего мало

В субботу утром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии опубликовал данные с четырех станций контроля за качеством воздуха об удельном весе взвешенных частиц (PM10) 2 октября.
В Риге, на ул. Бривибас, средняя суточная концентрация взвешенных частиц составила 123 микрограмма на кубометр (мкг/м³), в Лиепае - 99 мкг/м³, в Руцаве - 120 мкг/м³, в Резекне - 61 мкг/м³.
По сравнению с 1 октября концентрация взвешенных частиц выросла, причем более стремительно - в южной части Латвии.
Aktuālā informācija par gaisa kvalitāti Latvijā. @VSIA_LVGMC no atmosfēras gaisa kvalitātes stacijām saņēmis 2.oktobra daļiņu PM10 vidējos diennakts rādītājus, µg/m³. Plašāka informācija: https://t.co/RYIjWpCTBi pic.twitter.com/lltlwcQWP7— LVĢMC (@VSIA_LVGMC) October 3, 2020
В ближайшие дни влажность повысится, осадков станет больше, однако в эти выходные и в начале будущей недели в Латвии будут преобладать воздушные потоки с востока и юго-востока, то есть сохранится риск того, что до территории страны снова дойдут облака дыма и пыли.
Такое загрязнение воздуха ощутить на здоровье может каждый, особенно осторожным стоит быть людям с проблемами дыхательных путей. Чувствительным группам, например, детям с астмой и взрослым с проблемами с сердцем, необходимо ограничить прогулки и физическую нагрузку на улице.
Impressive sunset in #Tallinn, Stroomi beach due to smoke and dust that arrived from Russia and Ukraine 2.10.2020. #wildfires #sunset #mobilephoto #Estonia pic.twitter.com/5KTZiRRZUV— Kairo Kiitsak (@kairokiitsak) October 2, 2020
В последние три дня дымка и ухудшение качества воздуха над Латвией связаны с пожарами на востоке Украины и в южных регионах России.
Doņeckas putekļus elpojam... pic.twitter.com/JDPLbdfHZg— Χάρων (@ainarsbr11) October 2, 2020
Согласно опубликованной на сайте LVĢMC информации, концентрация МР10 выше 100 µg/m³ в сутки оценивается как очень плохая, каждый житель может ощутить влияние на свое здоровье, должно быть в силе предупреждение о чрезвычайной ситуации.
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