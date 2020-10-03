Опубликованы данные о загрязнении воздуха в городах Латвии: хорошего мало

В Риге, на ул. Бривибас, средняя суточная концентрация взвешенных частиц составила 123 микрограмма на кубометр (мкг/м³), в Лиепае - 99 мкг/м³, в Руцаве - 120 мкг/м³, в Резекне - 61 мкг/м³.

По сравнению с 1 октября концентрация взвешенных частиц выросла, причем более стремительно - в южной части Латвии.

Aktuālā informācija par gaisa kvalitāti Latvijā. @VSIA_LVGMC no atmosfēras gaisa kvalitātes stacijām saņēmis 2.oktobra daļiņu PM10 vidējos diennakts rādītājus, µg/m³. Plašāka informācija: https://t.co/RYIjWpCTBi pic.twitter.com/lltlwcQWP7 — LVĢMC (@VSIA_LVGMC) October 3, 2020

В ближайшие дни влажность повысится, осадков станет больше, однако в эти выходные и в начале будущей недели в Латвии будут преобладать воздушные потоки с востока и юго-востока, то есть сохранится риск того, что до территории страны снова дойдут облака дыма и пыли.

Такое загрязнение воздуха ощутить на здоровье может каждый, особенно осторожным стоит быть людям с проблемами дыхательных путей. Чувствительным группам, например, детям с астмой и взрослым с проблемами с сердцем, необходимо ограничить прогулки и физическую нагрузку на улице.

В последние три дня дымка и ухудшение качества воздуха над Латвией связаны с пожарами на востоке Украины и в южных регионах России.

Согласно опубликованной на сайте LVĢMC информации, концентрация МР10 выше 100 µg/m³ в сутки оценивается как очень плохая, каждый житель может ощутить влияние на свое здоровье, должно быть в силе предупреждение о чрезвычайной ситуации.