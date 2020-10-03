В Латвии открывается зимний купальный сезон. Вода - теплее, чем когда открывали летний сезон

В субботу, в день открытия на Луцавсале зимнего купального сезона, температура воды в водоемах местами выше, чем была в начале летнего купального сезона, и достигает +15 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.