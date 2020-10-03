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В Латвии открывается зимний купальный сезон. Вода - теплее, чем когда открывали летний сезон

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars SoikÄns / LETA

В субботу, в день открытия на Луцавсале зимнего купального сезона, температура воды в водоемах местами выше, чем была в начале летнего купального сезона, и достигает +15 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

За последнюю неделю вода охладилась на 1-2 градуса. Температура воды в крупнейших озерах в субботу составляет +13...+15 градусов, в море около +14.

Температура воды в реках - от +10 до +14 градусов, в Лиелупе до +15.

15 мая, в начале официального купального сезона, температура воды в реках, озерах и море составляла +7...+12 градусов.

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