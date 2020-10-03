В воскресенье потеплеет, но пройдут дожди и усилится ветер

В воскресенье ночью и днем, 4 октября, по всей Латвии будет ветрено - скорость юго-восточного ветра в порывах достигнет 13-17 м/c, прогнозируют синоптики.
Будет в основном облачно, более ясная погода ожидается в Курземе. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
Ночью температура опустится до +11..+15 градусов, днем потеплеет до +14..+19 градусов, в Курземе и Земгале до +22.
В Риге в ближайшие сутки будет в основном облачно, временами дождливо. Скорость юго-восточного ветра усилится до 15 м/c. Ночью будет не холоднее +13 градусов, днем потеплеет до +19.
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