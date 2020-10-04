В воскресенье местами потеплеет до +22 градусов

В воскресенье в Латвии максимальная температура воздуха составит от +14...+17 градусов в северо-восточных районах до +20...+22 градусов местами в Курземе и Земгале, сообщает агентство LETA.
Теплее в этот день было в далеком 1966 году, когда температура в Латвии достигла+24,9 градусов, что является и рекордом всего месяца.
Начиная с юго-запада, выглянет солнце. Местами возможен кратковременный дождь.
Порывы юго-восточного ветра достигнут 12-17 метров в секунду.
В Риге сквозь облака будет проглядывать солнце, осадки маловероятны, порывы юго-восточного ветра усилятся до 15 метров в секунду, а температура воздуха может достичь +20 градусов.
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