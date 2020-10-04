Сентябрь 2020 года - третий самый теплый в истории метеонаблюдений

Сентябрь этого года стал третьим самым теплым в истории метеонаблюдений. Еще теплее первый месяц осени был в 1934 году со средней температурой +15,2 градуса и в 2018 году со средней температурой +14,6 градуса.

В сентябре начиная с 15-го числа побито 66 суточных рекордов максимальной температуры. Максимальная температура в сентябре зафиксирована 16 сентября в Бауске, +27,4 градуса, а минимальная, -0,2 градуса, 20 сентября в Стенде.

Среднее количество осадков в сентябре составило 50 мм, или 75% от месячной нормы. В ряде мест, например, в Талси и в Риге, выпала только половина нормы осадков.

Из девяти месяцев 2020 года только в апреле, мае и июле средняя температура воздуха в стране была ниже нормы.