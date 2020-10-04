В понедельник сохранится теплая погода, ветер немного утихнет

В понедельник, 5 октября, в Латвии сохранится нехарактерное для октября тепло, ветер немного утихнет и будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
Ночью и днем ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь.
Температура воздуха ночью и утром составит +9..+15 градусов, днем потеплеет до +17..+22.
В Риге в понедельник осадков не ожидается, облаков будет немного. Утром температура воздуха опустится до +12..+14 градусов, днем поднимется до +21.
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