Пн, 5.10.2020
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • Предупреждение: в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер в западных районах Латвии

Предупреждение: в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер в западных районах Латвии

ФОТО: pixabay.com

В ближайшие часы в западных районах Латвии ожидается гроза с сильными порывами ветра - 15-16 метров в секунду, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

По этой причине LVĢMC объявил предупреждение желтого цвета, что означает, что необходимо проявлять особую осторожность в местах, которые особенно подвержены воздействию грозы, например, в лесах и на открытых площадках.

Сломанные ветви деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут разноситься по воздуху, также возможно затопление нижних участков, а условия вождения на дороге могут ухудшаться из-за ограниченной видимости и аквапланирования.

Если гидрометеорологические условия нанесли ущерб здоровью и жизни людей, связи или общественному транспорту, гражданам следует звонить по единому номеру службы экстренной помощи 112.

Предупреждение действительно до 01:00.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Читать также

НАВЕРХ
Back