Предупреждение: в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер в западных районах Латвии

По этой причине LVĢMC объявил предупреждение желтого цвета, что означает, что необходимо проявлять особую осторожность в местах, которые особенно подвержены воздействию грозы, например, в лесах и на открытых площадках.

Сломанные ветви деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут разноситься по воздуху, также возможно затопление нижних участков, а условия вождения на дороге могут ухудшаться из-за ограниченной видимости и аквапланирования.

Если гидрометеорологические условия нанесли ущерб здоровью и жизни людей, связи или общественному транспорту, гражданам следует звонить по единому номеру службы экстренной помощи 112.

Предупреждение действительно до 01:00.