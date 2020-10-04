Предупреждение: в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер в западных регионах Латвии

В ближайшие часы в западных районах Латвии ожидается гроза с сильными порывами ветра 15-16 метров в секунду, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
По этой причине LVĢMC объявил предупреждение желтого цвета, что означает, что необходимо проявлять особую осторожность в местах, которые особенно подвержены воздействию грозы, например, в лесах и на открытых площадках.
Сломанные ветви деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут разноситься по воздуху, также возможно затопление нижних участков, а условия вождения на дороге могут ухудшаться из-за ограниченной видимости и аквапланирования.
Если гидрометеорологические условия нанесли ущерб здоровью и жизни людей, связи или общественному транспорту, гражданам следует звонить по единому номеру службы экстренной помощи 112.
Предупреждение действительно до 01:00.
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