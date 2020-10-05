В понедельник cохранится теплая погода, возможен кратковременный дождь

Ожидается небольшая и переменная облачность, местами возможны дожди. Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер.

В Риге осадков не ожидается, воздух прогреется до +21 градуса.

Самая высокая температура воздуха 5 октября в Латвии была зарегистрирована в 1966 году - +23,6 градуса. Рекорд в столице составляет +21 градус - такая температура была зарегистрирована 5 октября 1985 года.