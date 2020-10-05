Пн, 5.10.2020
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В понедельник cохранится теплая погода, возможен кратковременный дождь

ФОТО: pixabay.com

 В понедельник в Латвии температура воздуха повысится до +16..+22 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая и переменная облачность, местами возможны дожди. Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер.

В Риге осадков не ожидается, воздух прогреется до +21 градуса.

Самая высокая температура воздуха 5 октября в Латвии была зарегистрирована в 1966 году - +23,6 градуса. Рекорд в столице составляет +21 градус - такая температура была зарегистрирована 5 октября 1985 года.

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