В понедельник cохранится теплая погода, возможен кратковременный дождь

В понедельник в Латвии температура воздуха повысится до +16..+22 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая и переменная облачность, местами возможны дожди. Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер.
В Риге осадков не ожидается, воздух прогреется до +21 градуса.
Самая высокая температура воздуха 5 октября в Латвии была зарегистрирована в 1966 году - +23,6 градуса. Рекорд в столице составляет +21 градус - такая температура была зарегистрирована 5 октября 1985 года.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!