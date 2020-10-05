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VUGD предупреждает: ночью на западе Латвии ожидается гроза с сильным ветром

ФОТО: Agnese Gulbe / LETA

Ночью во вторник, 6 октября, в западной части Латвии ожидается гроза с сильными порывами ветра до 15-17 м/с и проливными дождями, в связи с чем Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) распространила предупреждение.

Предупреждение в силе с 01:00 ночи до 08:00 утра.

Во время непогоды могут возникать грозы, поэтому следует проявлять особую осторожность в областях, особенно подверженных грозам - в лесах и на открытых территориях.

Сломанные ветви деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут быть подняты ветром. Возможно затопление локальных низовий. Условия вождения на дороге могут ухудшиться из-за плохой видимости. "По возможности, ищите убежище в помещениях", - подчеркивает служба.

Следить за текущей информацией о ситуации можно по ссылке.

Если гидрометеорологические условия нанесли ущерб, подвергающий опасности здоровье и жизни людей, коммуникации или общественному транспорту, звоните по единому номеру службы экстренной помощи 112!

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