VUGD предупреждает: ночью на западе Латвии ожидается гроза с сильным ветром

Предупреждение в силе с 01:00 ночи до 08:00 утра.

Во время непогоды могут возникать грозы, поэтому следует проявлять особую осторожность в областях, особенно подверженных грозам - в лесах и на открытых территориях.

Сломанные ветви деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут быть подняты ветром. Возможно затопление локальных низовий. Условия вождения на дороге могут ухудшиться из-за плохой видимости. "По возможности, ищите убежище в помещениях", - подчеркивает служба.

Следить за текущей информацией о ситуации можно по ссылке.

Если гидрометеорологические условия нанесли ущерб, подвергающий опасности здоровье и жизни людей, коммуникации или общественному транспорту, звоните по единому номеру службы экстренной помощи 112!