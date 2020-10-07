В следующие пять недель температура воздуха сохранится выше климатической нормы

В ближайшие дни местами в Латвии возможны дожди, иногда на обширных территориях. Будет дуть слабый и умеренный ветер.

По прогнозам программы Европейской комиссии Copernicus, в течение пяти следующих недель температура воздуха в Латвии будет выше климатической нормы, но со второй половины месяца разница уже не будет такой большой, как прежде, а также прогнозируются более частые осадки.