Ср, 7.10.2020
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В следующие пять недель температура воздуха сохранится выше климатической нормы

ФОТО: Pixabay

Во второй половине недели, а также, возможно, на следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, поэтому временами ожидаются дожди, прогнозирует Global Forecast System.

В ближайшие дни местами в Латвии возможны дожди, иногда на обширных территориях. Будет дуть слабый и умеренный ветер.

Температура воздуха по ночам не опустится ниже +4..+9 градусов, днем составит +10...+16 градусов.

По прогнозам программы Европейской комиссии Copernicus, в течение пяти следующих недель температура воздуха в Латвии будет выше климатической нормы, но со второй половины месяца разница уже не будет такой большой, как прежде, а также прогнозируются более частые осадки.

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