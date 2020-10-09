На следующей неделе будет дождливо и прохладно

В предстоящие выходные и на следующей неделе в Латвии временами ожидается дождь, а температура воздуха немного понизится, сообщает LETA со ссылкой на прогнозы синоптиков.
В ночь на субботу, 10 октября, воздух остынет до +2...+9 градусов. Днем увеличится облачность, местами пройдут дожди, температура воздуха составит +10...+15 градусов.
Больше осадков будет в ночь на воскресенье, 11 октября, на востоке страны дожди пройдут и в воскресенье днем.
На следующей неделе временами также ожидаются дожди. Дневная температура составит +7...+12 градусов, а при ясном небе в отдельные ночи возможны заморозки.