Пт, 9.10.2020
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На следующей неделе будет дождливо и прохладно

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ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В предстоящие выходные и на следующей неделе в Латвии временами ожидается дождь, а температура воздуха немного понизится, сообщает LETA со ссылкой на прогнозы синоптиков.

В ночь на субботу, 10 октября, воздух остынет до +2...+9 градусов. Днем увеличится облачность, местами пройдут дожди, температура воздуха составит +10...+15 градусов.

Больше осадков будет в ночь на воскресенье, 11 октября, на востоке страны дожди пройдут и в воскресенье днем.

На следующей неделе временами также ожидаются дожди. Дневная температура составит +7...+12 градусов, а при ясном небе в отдельные ночи возможны заморозки.

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