Воскресенье будет дождливым, максимальная температура - до +15 градусов

Днем во многих районах страны, главным образом в Латгале, Селии и Видземе также пройдет дождь.

Как ночью, так и днем во многих районах Латвии возможно появление дымки. В Курземе с уменьшением количества облаков выглянет солнце.

Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью понизится до +8..+12 градусов, местами в Курземе в утренние часы - до +5 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +11..+15 градусов.