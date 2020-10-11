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Сегодня дождь пройдет главным образом в восточных краях страны

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 11 октября, дождь ожидается главным образом в Латгале, Селии и восточной части Видземе, однако кратковременные осадки возможны и в остальной части Латвии, прогнозируют синоптики.

Погода будет преимущественно пасмурной, однако в Курземе ожидается солнечный день. Местами по стране сохранится дымка.

Будет дуть слабый ветер, местами ожидается безветрие. Максимальная температура воздуха составит +11..+14 градусов.

В Риге возможен небольшой дождь, ветра почти не будет, а температура воздуха составит до +13 градусов.

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