Сегодня дождь пройдет главным образом в восточных краях страны

В воскресенье, 11 октября, дождь ожидается главным образом в Латгале, Селии и восточной части Видземе, однако кратковременные осадки возможны и в остальной части Латвии, прогнозируют синоптики.
Погода будет преимущественно пасмурной, однако в Курземе ожидается солнечный день. Местами по стране сохранится дымка.
Будет дуть слабый ветер, местами ожидается безветрие. Максимальная температура воздуха составит +11..+14 градусов.
В Риге возможен небольшой дождь, ветра почти не будет, а температура воздуха составит до +13 градусов.