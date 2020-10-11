После 15 октября по ночам возможны заморозки

На следующей неделе в Латвии ожидается более резкое снижение температуры воздуха, чем прогнозировалось ранее, свидетельствует информация Global Forecast System.
Временами будет идти дождь, в начале недели больше осадков ожидается в юго-восточной части страны, а большее обширные и сильные ливни прогнозируются в среду и четверг. В конце недели ожидается более сухая и солнечная погода.
До четверга температура воздуха сохранится выше отметки в ноль градусов, а временами будет даже подниматься выше +10 градусов, однако потом ожидается похолодание.
Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, самая холодная погода ожидается 17-23 октября, когда температура воздуха по всей Латвии опустится ниже +10 градусов, по ночам и с утра временами достигая 0..-6 градусов. Отдельные участки дорог могут стать скользкими из-за обледенения или снега.