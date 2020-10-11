Синоптики рассказали, когда ожидаются заморозки

Временами будет идти дождь, в начале недели больше осадков ожидается в юго-восточной части страны, а более обширные и сильные ливни прогнозируются в среду и четверг. В конце недели ожидается более сухая и солнечная погода.

До четверга температура воздуха сохранится выше отметки в ноль градусов, а временами будет даже подниматься выше +10 градусов, однако потом ожидается похолодание.