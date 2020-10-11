Похолодание и снова дожди: прогноз погоды на понедельник

Вечером воскресенья, 11 октября, и в ночь на понедельник, 12 октября, в Латгале, а также местами в Селии и восточной части Видземе ожидается продолжительный дождь, прогнозируют синоптики.
В остальной части страны местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха под ясным небом упадет до +1..+5 градусов, а под слоем облаков на востоке Латвии не будет холоднее +8..+10 градусов.
В понедельник во многих районах страны будет светить солнце, в течение дня количество облаков увеличится. Местами, особенно в Курземе, пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга и запада. Температура воздуха поднимется до +10..+14 градусов.
В Риге в понедельник ожидается небольшая, переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха ночью опустится до +7 градусов, в пригороде - до +2..+6 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +13 градусов.