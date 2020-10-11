Похолодание и снова дожди: прогноз погоды на понедельник

В остальной части страны местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха под ясным небом упадет до +1..+5 градусов, а под слоем облаков на востоке Латвии не будет холоднее +8..+10 градусов.

В понедельник во многих районах страны будет светить солнце, в течение дня количество облаков увеличится. Местами, особенно в Курземе, пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга и запада. Температура воздуха поднимется до +10..+14 градусов.