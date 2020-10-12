Начало октября в Латвии было теплее нормы

Наименьшая аномалия тепла была на западном побережье Курземе - в Лиепае, Павилосте и Вентспилсе, где средняя температура воздуха в первой декаде октября была на 3,4 градуса выше, чем в 1981-2010 годах. В Алуксне и Даугавпилсе начало месяца было на 4,8 градуса теплее обычного, а в Резекне - даже на 5 градусов теплее.

Максимальная температура воздуха была зафиксирована 4 октября в Руцаве - +22,4 градуса, а самая низкая утром 10 октября в Бауске - +1,9 градуса. С 4 по 7 октября в стране было побито 13 рекордов тепла.

Среднее количество осадков в Латвии составило 8,5 мм - всего 35% от нормы. Наибольшее количество осадков было в Лиепае - 28,7 мм, наименьшее - в Дагде, где выпало 1,6 мм осадков.

Относительная влажность воздуха в первой декаде октября составляла в среднем 84% - от 79% в Риге и Звейниекциемсе до 88% в Колке.