VUGD распространила предупреждение в связи с ухудшением погоды

До полудня 15 октября в силе будет желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном дожде, количество осадков достигнет 20-25 мм.

Во второй половине дня в четверг количество осадков уменьшится - во многих районах ожидается моросящий или умеренный дождь. Небо будет затянуто серыми облаками, в северо-западной части страны выглянет солнце, самым солнечным день будет на юге Латгале.

Ночью и в первой половине дня местами в юго-восточной части страны ветер утихнет и образуется туман. На северном побережье Курземе сохранятся порывы северо-восточного ветра скоростью до 18 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +5...+9 градусов, а днем составит +6...+12 градусов.