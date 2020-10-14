VUGD распространила предупреждение в связи с ухудшением погоды

До утра четверга на большей части территории Латвии продолжится дождь, во многих районах он будет сильным, прогнозируют синоптики.
До полудня 15 октября в силе будет желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном дожде, количество осадков достигнет 20-25 мм.
Во второй половине дня в четверг количество осадков уменьшится - во многих районах ожидается моросящий или умеренный дождь. Небо будет затянуто серыми облаками, в северо-западной части страны выглянет солнце, самым солнечным день будет на юге Латгале.
Ночью и в первой половине дня местами в юго-восточной части страны ветер утихнет и образуется туман. На северном побережье Курземе сохранятся порывы северо-восточного ветра скоростью до 18 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +5...+9 градусов, а днем составит +6...+12 градусов.
В Риге ожидается продолжительный и временами сильный дождь, со второй половины дня в четверг существенных осадков больше не предвидится. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью и днем составит +7...+9 градусов.