В пятницу ожидается частично облачная и прохладная погода

Температура воздуха ночью и с утра составит +1...+5 градусов, местами на побережье - до +7 градусов.

Днем температура воздуха поднимется до +5...+10 градусов. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер.

В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, главным образом с утра пройдет небольшой кратковременный дождь. Будет дуть несильный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, а днем поднимется до +8.