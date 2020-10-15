Чт, 15.10.2020
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В пятницу ожидается частично облачная и прохладная погода

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу в Латвии из-за облаков выглянет солнце, во многих районах ожидается небольшой кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью и с утра составит +1...+5 градусов, местами на побережье - до +7 градусов.

Днем температура воздуха поднимется до +5...+10 градусов. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер.

В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, главным образом с утра пройдет небольшой кратковременный дождь. Будет дуть несильный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, а днем поднимется до +8.

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