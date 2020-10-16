Пт, 16.10.2020
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Синоптики рассказали, когда в Латвии снова потеплеет

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

После нескольких холодных суток в Латвию вернутся теплые воздушные массы - повышение температуры ожидается с середины следующей недели, сообщает агентство LETA.

В субботу ночью и с утра температура воздуха понизится до +3...-4 градусов, а днем потеплеет до +5...+9 градусов. Ожидается слабый ветер и безветрие, на большей части территории страны будет солнечно.

В воскресенье временами будут идти дожди и усилится ветер, в понедельник же будет дуть сильный западный ветер, ожидаются осадки. Большей частью это по-прежнему будет дождь.

До среды сохранится прохладная погода, но уже в четверг температура воздуха достигнет +10...+15 градусов, свидетельствует нынешний прогноз Global Forecast System.

Теплую погоду принесет циклон, поэтому и в последние десять дней октября часто ожидаются дожди и порывистый ветер.

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