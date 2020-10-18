Синоптики предупреждают: на следующей неделе из-за снега дороги могут стать скользкими

В начале новой недели в Латвии сохранится прохладная и ветреная погода, местами в Видземе возможен снег. В середине недели циклон принесет более теплый воздух, но к выходным вновь станет прохладнее, прогнозируют синоптики.
В понедельник западный ветер усилится до 13-18 метров в секунду, на побережье в Видземе - до 22 метров в секунду. Ночью и утром во многих регионах ожидаются осадки, в Видземе - гроза и снегопад. Температура воздуха составит +6..+10 градусов.
Во вторник ветер станет слабее, а в некоторых местах выпадут осадки. В ночь на среду теплый атмосферный фронт по всей стране принесет небольшой или умеренный дождь.
В четверг ожидается более сильный дождь и порывистый юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +11 .. + 15 градусов.
В выходные ожидается более сухая и холодная погода.
В понедельник в некоторых местах северной и центральной части Видземе дороги могут стать скользкими из-за снега.