Синоптики предупреждают: на следующей неделе из-за снега дороги могут стать скользкими

В понедельник западный ветер усилится до 13-18 метров в секунду, на побережье в Видземе - до 22 метров в секунду. Ночью и утром во многих регионах ожидаются осадки, в Видземе - гроза и снегопад. Температура воздуха составит +6..+10 градусов.