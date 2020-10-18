Понедельник будет ветреным; в Видземе ожидаются гроза и снегопад

Ночью и с утра местами по стране ожидаются кратковременный дождь, град и снег, днем осадки прогнозируются главным образом в Видземе.

Местами в Видземе ожидаются гроза и сильный снегопад.

В отдельных местах в центральной и северной частях Видземе может образоваться кратковременный снежный покров. Однако это не будет первым снегом в Латвии - новости о первом снеге осенью 2020 года были получены утром 18 октября из Ругайского края.

Порывы западного ветра в понедельник усилятся до 13-18 метров в секунду, на видземском побережье - до 19-22 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью и с утра составит -1...+3 градусов, а днем воздух прогреется до +8 градусов.