Внимание, желтое предупреждение! Местами в Латвии образовался снежный покров

Рано утром самый сильный снегопад наблюдался на Смилтенской стороне, где дороги покрылись снегом и местами стали скользкими.

На большей части Видземе облачно, в остальной части страны облака лишь изредка закрывают небо.

Температура воздуха 0..+3 градусов, во многих местах на побережье Видземе и на западе Курземе +4..+8 градусов.

Дует слабый западный и юго-западный ветер. Самые большие порывы связаны с дождевыми облаками на побережье. На западном побережье Курземе и побережье Северного Видземе с вечера воскресенья, 18 октября, скорость ветра порывами достигла 20-21 метр в секунду (м/с), в Вентспилсском порту - даже 25 м/с.

В Риге будет переменная облачность, возможны временные осадки. Температура воздуха +1 .. + 3 градуса, на севере города до +5 градусов. Ветер юго-западный 5 м/с, в Даугавгриве зафиксированы порывы ветра до 17 м/с.

По всей Латвии будет ветреная погода, западный ветер порывами усилится во многих местах до 15-20 метров в секунду, в некоторых местах на побережье Видземе - до 23 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

До 2 часов ночи на вторник, 20 октября, на побережье действует желтое предупреждение, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии. В Риге предупреждение о сильном ветре действует до 18:00 вечера понедельника.

Солнце смешается с облаками, самый солнечный понедельник ожидается в Курземе и Земгале. В некоторых местах - в основном в Видземе - ожидаются дождь, снег и град, в некоторых местах будут интенсивные осадки.

Воздух прогреется до +4 .. + 10 градусов.

В Риге возможны кратковременные осадки, скорость западного ветра порывами достигнет 15-20 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +8 градусов.

Погода определяется юго-западной окраиной циклона. Атмосферное давление на уровне моря от 753 миллиметров ртутного столба или 1004 гектопаскалей на севере Видземе до 758 миллиметров или 1011 гектопаскалей на юго-западе Курземе.

Максимальная температура воздуха в сети наблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии в воскресенье, 18 октября, была от +4,4 градуса в Алуксне до +10,4 градуса в Лиепайском порту.

Самая высокая температура воздуха в Европе 18 октября составила +29 градусов на юге Испании и России, +30 градусов на Крите и +33 градуса на Кипре. Самая низкая ночная температура в понедельник, 19 октября: -11 градусов на севере Скандинавии.