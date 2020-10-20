В последнюю неделю октября обещают довольно теплую и сухую погоду

В середине этой недели погоду будет устанавливать теплый сектор циклона, ожидается дождь, усилится юго-западный ветер, а температура воздуха в четверг поднимется до +12...+16 градусов. В пятницу как ночью, так и днем ожидается +9...+14 градусов.

В воскресенье и понедельник, 25 и 26 октября, в странах Балтии ожидается антициклон, который затем уйдет на восток, в свою очередь на северо-западе Европы усилятся циклоны. Ожидается, что в конце октября Латвия будет главным образом в антициклоне и теплом секторе циклона, будут доминировать воздушные потоки с юга, а дождей ожидается мало.

Под чистым небом в отдельные ночи возможны заморозки. В самые теплые сутки температура воздуха, возможно, достигнет отметки в +10...+15 градусов. 1

В первой половине ноября осадков может быть меньше, чем обычно, температура воздуха постепенно понизится. Во второй половине ноября дождей станет гораздо больше, ожидаются и снег с градом.