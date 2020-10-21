До выходных в Латвии будет ветрено и дождливо, но зато тепло

Наиболее ветреным будет четверг, когда в первой половине дня скорость юго-западного, западного ветра достигнет 19-24 метров в секунду, а во второй половине дня сильный ветер ожидается уже по всей стране. В пятницу ветер снова усилится в основном на Курземском побережье и на севере Видземского побережья.