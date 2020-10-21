До выходных в Латвии будет ветрено и дождливо, но зато тепло

До субботы, 24 октября, погоду в Латвии будут определять циклоны, поэтому часто ожидается дождь и порывистый ветер, но будет тепло.
Наиболее ветреным будет четверг, когда в первой половине дня скорость юго-западного, западного ветра достигнет 19-24 метров в секунду, а во второй половине дня сильный ветер ожидается уже по всей стране. В пятницу ветер снова усилится в основном на Курземском побережье и на севере Видземского побережья.
Погода будет дождливой, с короткими прояснениями. Температура воздуха составит +12, +15 градусов, в субботу немного похолодает.
Начиная с субботы в Латвии усилится влияние антициклона, дождей будет меньше.
Галерея: Осенняя Рига