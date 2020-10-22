Чт, 22.10.2020
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Желтое предупреждение: сегодня в Латвии сильные порывы ветра

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В четверг в Латвии усилится юго-западный и западный ветер, предупреждают синоптики.

Днем и вечером скорость ветра в порывах составит 16-21 метр в секунду, на побережье в Курземе уже в первой половине дня ожидаются порывы до 24 метров в секунду. В Курземе Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение.

В четверг будет облачно, на большей части территории страны пройдут дожди. Температура воздуха составит +11..+15 градусов.

В Риге усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается ближе к вечеру. Временами возможен дождь, температура воздуха составит +13 градусов.

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