Близко к рекордам. Синоптики сделали прогноз на конец октября

В ближайшие сутки температура воздуха в Латвии немного понизится, но останется на несколько градусов выше нормы, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
В субботу и в ночь на воскресенье пройдут кратковременные дожди, в понедельник существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый западный и южный ветер, который в понедельник перейдет в юго-восточный. Ночью температура воздуха опустится до +4...+10 градусов, максимальная температура днем составит +9...+14 градусов.
В последние дни октября временами ожидается дождь. По ночам будет теплее +5 градусов, днем - +11...+15 градусов.
Не только в конце октября, но и в начале ноября температура воздуха будет часто близка к рекордной.