Близко к рекордам. Синоптики сделали прогноз на конец октября

В субботу и в ночь на воскресенье пройдут кратковременные дожди, в понедельник существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый западный и южный ветер, который в понедельник перейдет в юго-восточный. Ночью температура воздуха опустится до +4...+10 градусов, максимальная температура днем составит +9...+14 градусов.