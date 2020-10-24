Днем солнце, вечером - дождь: прогноз погоды на субботу

Во второй половине дня дождь ожидается в Курземе, а к вечеру - по всей Латвии, местами дождь будет сильным.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, на западном побережье Курземе скорость его порывов увеличится до 17 м/с.

Температура воздуха повысится до +9..+13 градусов.