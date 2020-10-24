Сб, 24.10.2020
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Днем солнце, вечером - дождь: прогноз погоды на субботу

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 24 октября, в Латвии из-за облаков выглянет солнце, местами ожидается кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня дождь ожидается в Курземе, а к вечеру - по всей Латвии, местами дождь будет сильным.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, на западном побережье Курземе скорость его порывов увеличится до 17 м/с.

Температура воздуха повысится до +9..+13 градусов.

В Риге будет светить солнце, дождь ожидается главным образом вечером. Будет дуть слабый юго-западный ветер, температура воздуха достигнет +12 градусов.

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