Днем солнце, вечером - дождь: прогноз погоды на субботу

В субботу, 24 октября, в Латвии из-за облаков выглянет солнце, местами ожидается кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Во второй половине дня дождь ожидается в Курземе, а к вечеру - по всей Латвии, местами дождь будет сильным.
Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, на западном побережье Курземе скорость его порывов увеличится до 17 м/с.
Температура воздуха повысится до +9..+13 градусов.
В Риге будет светить солнце, дождь ожидается главным образом вечером. Будет дуть слабый юго-западный ветер, температура воздуха достигнет +12 градусов.