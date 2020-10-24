В воскресенье в Латвии существенных осадков не ожидается

Небо временами будет проясняться. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, который перейдет в южный ветер.

В Риге вечером субботы ожидается кратковременный дождь, который может быть достаточно сильным. В воскресенье осадков не прогнозируется, выглянет солнце, а температура воздуха составит до +13 градусов.