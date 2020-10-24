Сб, 24.10.2020
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • В воскресенье в Латвии существенных осадков не ожидается

В воскресенье в Латвии существенных осадков не ожидается

ФОТО: pixabay.com

Вечером субботы во многих районах Латвии ожидаются ливни, однако в воскресенье существенных осадков не предвидится, прогнозируют синоптики.

Небо временами будет проясняться. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, который перейдет в южный ветер.

Температура воздуха утром воскресенья составит +4..+9 градусов, днем она поднимется до +10..+14 градусов.

В Риге вечером субботы ожидается кратковременный дождь, который может быть достаточно сильным. В воскресенье осадков не прогнозируется, выглянет солнце, а температура воздуха составит до +13 градусов.

Читать также

НАВЕРХ
Back