В воскресенье в Латвии существенных осадков не ожидается

Вечером субботы во многих районах Латвии ожидаются ливни, однако в воскресенье существенных осадков не предвидится, прогнозируют синоптики.
Небо временами будет проясняться. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, который перейдет в южный ветер.
Температура воздуха утром воскресенья составит +4..+9 градусов, днем она поднимется до +10..+14 градусов.
В Риге вечером субботы ожидается кратковременный дождь, который может быть достаточно сильным. В воскресенье осадков не прогнозируется, выглянет солнце, а температура воздуха составит до +13 градусов.