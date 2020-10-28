Синоптики сделали прогноз на ноябрь и декабрь

Метеорологический институт Дании прогнозирует, что в ноябре и декабре погоду часто будет устанавливать антициклон, поэтому средняя сила ветра и количество осадков могут быть меньше нормы, в свою очередь в январе возможно усиление атлантического циклона, который принесет с собой более ветреную и богатую на осадки погоду.

В зависимости от расположения антициклона ожидаются различные воздушные потоки, в том числе и с севера. С приходом холодных воздушных масс из Арктики теплые воды Балтийского моря будут способствовать образованию туч, поэтому местами возможны очень сильные снегопады. Такие осадки, периодически сопровождающиеся грозой, чаще всего будут затрагивать юго-западную часть Видземе - сторону Риги и Сигулды, а также западную часть Курземе.

Американское предприятие AccuWeather прогнозирует, что этой зимой сценарий аномальной зимы 2019-2020 года не повторится, хоть отличия и не будут большими. Средняя температура воздуха в Балтийском регионе и Восточной Европе ожидается ниже, чем прошлой зимой, однако она по-прежнему будет выше нормы.

Этой зимой ожидаются волны холода, периодически будет идти снег, а также имеется больший риск метелей, прогнозирует AccuWeather, добавляя, что эта зима в Северной Европе не будет столь ветреной, как предыдущая. Самые сильные ветра ожидаются во второй половине зимы.

Согласно прогнозам программы Еврокомиссии Copernicus, в ноябре в Латвии температура воздуха понизится, хотя и сохранится преимущественно на несколько градусов выше среднего уровня. Количество осадков на большей части территории страны прогнозируется близким к нулю, но в прибрежных районах, скорее всего, дождь и снег будут идти чаще, чем обычно в ноябре.

Согласно ранее опубликованным прогнозам Copernicus, декабрь может стать самым холодным месяцев в Латвии, так как в январе и феврале возможна большая аномалия тепла. На следующей неделе будут доступны новейшие прогнозы на ближайшие месяцы.