Чт, 29.10.2020
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Днем по всей стране возможны дождь; потеплеет до +13 градусов

ФОТО: AFP/SCANPIX

В четверг в Латвии местами ожидается дождь, осадки больше затронут Видземе и Земгале, прогнозируют синоптики.

Ожидается преимущественно облачная погода, будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха составит +8...+13 градусов.

В Риге ожидается облачная погода, в течение дня пройдет дождь. Будет дуть слабый южный ветер, а воздух прогреется до +11...+12 градусов.

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