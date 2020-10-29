Днем по всей стране возможны дождь; потеплеет до +13 градусов

ЦиклонПогодаДнем по всей стране возможны дождь; потеплеет до +13 градусов 1 29 октября 2020, 7:03Днем по всей стране возможны дождь; потеплеет до +13 градусовrus.tvnet.lvФОТО: AFP/SCANPIXВ четверг в Латвии местами ожидается дождь, осадки больше затронут Видземе и Земгале, прогнозируют синоптики.Ожидается преимущественно облачная погода, будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха составит +8...+13 градусов.В Риге ожидается облачная погода, в течение дня пройдет дождь. Будет дуть слабый южный ветер, а воздух прогреется до +11...+12 градусов. 1 погода