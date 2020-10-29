Туман и меньше осадков: синоптики сделали прогноз на выходные

В пятницу по всей стране пройдут дожди, местами ожидаются ливни. В субботу и воскресенье небольшие кратковременные дожди ожидаются лишь местами. Между облаков будет проглядывать солнце.

Ожидается слабый ветер, в темное время суток сгустится туман.

Температура воздуха будет составлять от 0...+8 градусов ночью до +8...+12 градусов днем.

Возможно, в начале следующей недели под влиянием теплого сектора циклона усилится южный ветер, после этого погоду длительное время может устанавливать антициклон, что означает маленькое количество осадков и понижение температуры нормы.

Напомним, в ближайшие месяцы в Латвии температура воздуха будет выше климатической нормы, однако активность циклонов прогнозируется меньше, чем прошлой зимой, поэтому чаще ожидается умеренная погода, в свою очередь в периоды холода возможны сильные снегопады.