Последний день октября будет теплым и безветренным

В субботу, 31 октября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами выглянет солнце и местами - главным образом в Латгале - пройдут дожди, сообщает агентство LETA.
Утром в стране облачно, местами с прояснениями, в отдельных районах идут дожди.
Днем местами ожидается туман. Сохранится слабый ветер или безветрие, а температура воздуха прогреется до +7...+11 градусов.
В Риге в субботу осадки не прогнозируются, может выглянуть солнце, а ветра практически не будет. Воздух прогреется до +10...+11 градусов.