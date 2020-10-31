Сб, 31.10.2020
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Последний день октября будет теплым и безветренным

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 31 октября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами выглянет солнце и местами - главным образом в Латгале - пройдут дожди, сообщает агентство LETA.

Утром в стране облачно, местами с прояснениями, в отдельных районах идут дожди.

Днем местами ожидается туман. Сохранится слабый ветер или безветрие, а температура воздуха прогреется до +7...+11 градусов.

В Риге в субботу осадки не прогнозируются, может выглянуть солнце, а ветра практически не будет. Воздух прогреется до +10...+11 градусов.

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