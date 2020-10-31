Последний день октября будет теплым и безветренным

Утром в стране облачно, местами с прояснениями, в отдельных районах идут дожди.

Днем местами ожидается туман. Сохранится слабый ветер или безветрие, а температура воздуха прогреется до +7...+11 градусов.

В Риге в субботу осадки не прогнозируются, может выглянуть солнце, а ветра практически не будет. Воздух прогреется до +10...+11 градусов.