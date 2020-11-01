На следующей неделе продолжится теплая осень

На следующей неделе в Латвии температура воздуха сохранится выше нуля, во вторник она достигнет +14 градусов, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
В начале недели временами ожидаются небольшие дожди и порывистый южный ветер. Во вторник ночью в Курземе, а днем и в центральной части Латвии столбик термометра поднимется до +14 градусов.
Со среды ожидается небольшое похолодание. Во второй половине недели будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, осадков будет мало.
Минимальная температура воздуха ночью и в утренние часы на большей части территории страны составит 0..+7 градусов, местами на побережье - до +10 градусов. В середине дня температура будет составлять +6..+11 градусов.