На следующей неделе продолжится теплая осень

В начале недели временами ожидаются небольшие дожди и порывистый южный ветер. Во вторник ночью в Курземе, а днем и в центральной части Латвии столбик термометра поднимется до +14 градусов.

Со среды ожидается небольшое похолодание. Во второй половине недели будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, осадков будет мало.