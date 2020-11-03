В среду пройдут кратковременные дожди

Больше всего осадков будет с утра и в первой половине дня в Курземе, а во второй половине дня другая дождевая зона затронет Латгале.

Ночь на среду пройдет преимущественно без осадков, в Латгале ожидается туман. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит +5..+10 градусов, местами в восточной части страны - +3 градусов.

Днем температура воздуха поднимется до +7..+11 градусов, на западном побережье Курземе скорость порывов юго-западного ветра увеличится до 19 м/с, в других районах ветер будет слабее.