В среду в некоторых районах ожидается дождь

В среду, 4 ноября, в основном в северо-западных и юго-восточных районах пройдет кратковременный дождь, а во второй половине дня осадки затронут Селию и Латгале, прогнозируют синоптики.
Начиная с запада выглянет солнце, а в восточных районах страны сохранится пасмурная погода.
Скорость южного, юго-западного ветра на побережье порывами усилится до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха составит +7..+12 градусов.
В Риге существенных осадков не ожидается, выглянет солнце. Воздух прогреется до +10 градусов.