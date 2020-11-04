Ср, 4.11.2020
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В среду в некоторых районах ожидается дождь

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В среду, 4 ноября, в основном в северо-западных и юго-восточных районах пройдет кратковременный дождь, а во второй половине дня осадки затронут Селию и Латгале, прогнозируют синоптики. 

Начиная с запада выглянет солнце, а в восточных районах страны сохранится пасмурная погода. 

Скорость южного, юго-западного ветра на побережье порывами усилится до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха составит +7..+12 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, выглянет солнце. Воздух прогреется до +10 градусов. 

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