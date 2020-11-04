Синоптики: на следующей неделе возможно наступление метеорологической зимы

Теплая и сырая погода сохранится до конца недели. Максимальная температура воздуха составит +8..+13 градусов, дождей будет мало.

На следующей неделе столбик термометра, вероятно, опустится ниже нуля. На востоке страны минусовые температуры могут держаться и днем. Для наступления метеорологической зимы нужно, чтобы средняя температура держалась ниже нуля пять суток подряд.