Ср, 4.11.2020
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Синоптики: на следующей неделе возможно наступление метеорологической зимы

ФОТО: LETA

На следующей неделе погодные условия в Латвии будет определять антициклон, станет холоднее, возможно даже наступление метеорологической зимы, прогнозируют синоптики.

Теплая и сырая погода сохранится до конца недели. Максимальная температура воздуха составит +8..+13 градусов, дождей будет мало. 

На следующей неделе столбик термометра, вероятно, опустится ниже нуля. На востоке страны минусовые температуры могут держаться и днем. Для наступления метеорологической зимы нужно, чтобы средняя температура держалась ниже нуля пять суток подряд. 

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