В пятницу в Латвии ожидаются рекорды тепла

Ночь будет преимущественно облачной, температура воздуха не опустится ниже +6..+11 градусов.

Осадков не ожидается, днем во многих районах будет светить солнце.

Будет дуть умеренный западный ветер, порывы которого на побережье Видземе составят до 14 м/с.

В Риге в пятницу ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, умеренный ветер будет дуть с запада. Температура воздуха составит +9 градусов ночью и +13 - днем.