В пятницу в Латвии ожидаются рекорды тепла

В пятницу температура воздуха в Латвии поднимется до +10..+14 градусов, местами будут побиты рекорды тепла для 6 ноября, прогнозируют синоптики.
Ночь будет преимущественно облачной, температура воздуха не опустится ниже +6..+11 градусов.
Осадков не ожидается, днем во многих районах будет светить солнце.
Будет дуть умеренный западный ветер, порывы которого на побережье Видземе составят до 14 м/с.
В Риге в пятницу ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, умеренный ветер будет дуть с запада. Температура воздуха составит +9 градусов ночью и +13 - днем.
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