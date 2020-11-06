Синоптики: на следующей неделе будет холодно и сухо

До начала недели в Латвии еще ожидаются кратковременные дожди. Далее будет только моросящий дождь, мелкий снег и туман.

В конце недели температура воздуха еще достигнет +8...+13 градусов, а потом, если облачность рассеется, ночью и утром столбик термометра может опускаться ниже нуля.