Пт, 6.11.2020
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Синоптики: на следующей неделе будет холодно и сухо

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В ближайшие десять дней погодные условия в Латвии будет определять антициклон, поэтому осадков будет мало и температура воздуха понизится, прогнозировали синоптики.

До начала недели в Латвии еще ожидаются кратковременные дожди. Далее будет только моросящий дождь, мелкий снег и туман.

В конце недели температура воздуха еще достигнет +8...+13 градусов, а потом, если облачность рассеется, ночью и утром столбик термометра может опускаться ниже нуля.

Согласно прогнозам Global Forecast System, в середине ноября в Латвии, в основном в восточной части, может наступить метеорологическая зима - период стабильных средних минусовых температур.

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