Сегодня ночью ожидаются заморозки, дороги могут обледенеть

Ветер поутихнет, местами ожидается туман и изморозь. Местами на побережье и под слоем облаков температура воздуха не опустится ниже +1..+4 градусов.

В понедельник во многих районах страны небо будет затянуто облаками, главным образом в Курземе и Видземе ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит +3..+8 градусов, местами на побережье - до +10 градусов.