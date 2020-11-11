Ср, 11.11.2020
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В конце недели в Латвию придут дожди; морозов не обещают

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В конце этой недели в Латвии снизится влияние антициклона, поэтому возможны дожди и чуть более сильный ветер, сообщает агентство LETA.

В ближайшие дни ожидается главным образом облачная погода, будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, местами пройдут небольшие дожди. Ночами температура воздуха будет опускаться до -1...+4 градусов, максимальная температура составит +2...+7 градусов.

В субботу и воскресенье в Латвии возможны более обильные осадки, будет дуть умеренный южный ветер, а температура воздуха поднимется на градус выше.

Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, 18 ноября значительных осадков не ожидается, будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, а максимальная температура воздуха составит от +5 градусов местами в Латгале и Видземе до +10 градусов на побережье Курземе.

Ранее прогнозы показывали вероятность, что уже в этом месяце наступит метеорологическая зима, но согласно новейшей информации сохранится преимущественно положительная температура воздуха, похолодает ниже нуля лишь в отдельные ночи.

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