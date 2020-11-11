В конце недели в Латвию придут дожди; морозов не обещают

В ближайшие дни ожидается главным образом облачная погода, будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, местами пройдут небольшие дожди. Ночами температура воздуха будет опускаться до -1...+4 градусов, максимальная температура составит +2...+7 градусов.

В субботу и воскресенье в Латвии возможны более обильные осадки, будет дуть умеренный южный ветер, а температура воздуха поднимется на градус выше.

Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, 18 ноября значительных осадков не ожидается, будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, а максимальная температура воздуха составит от +5 градусов местами в Латгале и Видземе до +10 градусов на побережье Курземе.