Синоптики: на следующей неделе ожидаются рекорды тепла

В начале недели придет теплый воздух из Западной Европы, а на крайний восток страны распространится влияние более холодных воздушных масс из России. В Латгале и северной части Видземе ожидается снегопад, может образоваться снежный покров. В Курземе температура воздуха повысится до +8..+11 градусов, а во вторник в районе восточной границы Латвии она опустится до -1.