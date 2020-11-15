Вс, 15.11.2020
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Синоптики: на следующей неделе ожидаются рекорды тепла

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

На следующей неделе в Латвии ожидается переменчивая погода, порывистый ветер и осадки, а также рекорды тепла, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В начале недели придет теплый воздух из Западной Европы, а на крайний восток страны распространится влияние более холодных воздушных масс из России. В Латгале и северной части Видземе ожидается снегопад, может образоваться снежный покров. В Курземе температура воздуха повысится до +8..+11 градусов, а во вторник в районе восточной границы Латвии она опустится до -1.

18 ноября возможен дождь, будет дуть умеренно сильный юго-западный ветер, температура воздуха в западной и центральной части страны достигнет +9..+12 градусов. 

В конце недели холоднее станет по всей Латвии, возможны осадки в виде дождя и снега.    

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