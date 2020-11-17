На востоке страны сегодня ожидается снег

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в восточных регионах желтое предупреждение - в первой половине дня здесь ожидается интенсивный снегопад, местами выпадет до 5 см снега, дороги будут скользкими.

В других регионах Латвии пройдут дожди, а в Курземе может выглянуть солнце. Будет дуть умеренный южный ветер, местами на побережье до 14 метров в секунду.

Температура воздуха составит от 0..-2 градусов на востоке до +9..+11 градусов в Курземе.