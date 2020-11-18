Сильный ветер, дождь и снег: прогноз синоптиков на ближайшие дни

Согласно прогнозам Global Forecast System, в четверг и пятницу юго-западный ветер на побережье в Курземе и Видземе усилится в порывах до 20-25 метров в секунду. Сильный ветер ожидается и на остальной территории страны - до 20 метров в секунду.

Температура в четверг еще составит до +11 градусов, и уже в полночь будут побиты рекорды тепла для 19 ноября. В пятницу утром возможны заморозки, а днем - кратковременный снег, на севере Видземе - снегопад.