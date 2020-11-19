Четверг будет ветреным и теплым

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что сильный ветер на морском побережье сохранится до второй половины пятницы.

Местами сегодня может выглянуть солнце, температура воздуха составит +7..+11 градусов. Начиная с запада Латвию пересечет зона осадков.