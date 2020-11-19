Четверг будет ветреным и теплым

В четверг порывы южного, юго-западного ветра составят 15-20 метров в секунду, местами у моря - до 24 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что сильный ветер на морском побережье сохранится до второй половины пятницы.
Местами сегодня может выглянуть солнце, температура воздуха составит +7..+11 градусов. Начиная с запада Латвию пересечет зона осадков.
В Риге сегодня ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит около +10 градусов. Южный, юго-западный ветер в порывах будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду.