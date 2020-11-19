Внимание, возможно обледенение! Синоптики о погоде на пятницу

В ночь на пятницу, 20 ноября, в Латвии временами ожидаются осадки, небо затянут облака, температура воздуха понизится, поэтому во второй половине ночи и с утра на дорогах возможно обледенение, прогнозируют синоптики.
В пятницу солнце будет чередоваться с облаками, а во многих регионах страны ожидаются кратковременные осадки, местами в Видземе пройдет сильный снег, возможны раскаты грома.
Скорость порывов западного, юго-западного ветра составит 10-15 м/с, на побережье - до 20 м/с. Вечером в четверг и в ночь на пятницу ожидаются более сильные порывы ветра, местами на побережье их скорость достигнет 25 м/с.
Температура воздуха на рассвете составит -2..+2 градуса, местами на побережье она не опустится ниже +5 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от +1 градуса местами в Видземе до +7 градусов на побережье в Курземе.
В Риге небо будет временами проясняться, ожидаются кратковременные осадки. Наибольшее количество осадков в столице будет в начале ночи и вечером в пятницу. Температура воздуха составит +1..+5 градусов. В четверг вечером скорость порывов юго-западного ветра достигнет 19 м/с, после чего ожидается умеренный западный, юго-западный ветер.