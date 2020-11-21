В субботу вечером усилится ветер, ночью ожидается снег

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение на побережье Видземе, кроме Юрмалы и Риги, и оранжевое на западном побережье Курземе.

Порывы юго-западного ветра до 26 метров в секунду в Курземе ожидаются с пяти часов вечера до часа ночи. На побережье в Видземе ветер порывами до 23 метров в секунду прогнозируется с шести часов вечера до 5 часов утра.

Самые сильные порывы ветра ожидаются в Вентспилсе и его окрестностях. На остальной территории Латвии ветер будет дуть со скоростью 15-19 метров в секунду.

В субботу постепенно увеличится облачность, местами возможны небольшие осадки. Ночью во многих регионах ожидаются сильные дожди, на востоке страны - снег. Температура воздуха составит +1..+6 градусов, в Курземе - до +8 градусов.