В ночь на воскресенье ожидается сильный ветер, дождь и метель

В Курземе пройдут сильные дожди, а в Видземе и Латгале возможна метель. Температура воздуха составит -1..+4 градуса, в Курземе - +7..+10 градусов.

В воскресенье в Латгале будет преимущественно облачно, на остальной территории страны выглянет солнце. Местами ожидается кратковременный дождь и град. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 16 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от +6..+9 градусов в Латгале до +2..+5 градусов на востоке Видземе.