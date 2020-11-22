2020 год стал самым теплым за историю наблюдений в Латвии

В этом году только в апреле, мае и июле температура воздуха была на 0,1-1,9 градуса ниже нормы, тогда как январь был самым теплым за всю историю наблюдений, со среднемесячной температурой воздуха выше нормы на 6,3 градуса, февраль стал вторым самым теплым в истории наблюдений со средней температурой 5,9 градуса выше нормы. Июнь и октябрь также стали вторыми самыми теплыми, сентябрь - третьими самыми теплыми с 1924 года, когда измерения температуры воздуха стали проводиться по всей стране.

Средняя температура воздуха в Латвии за первые десять месяцев этого года достигла +10,3 градуса по сравнению с +9,5 градуса в прошлом году. Ожидается, что среднегодовая температура воздуха будет примерно +8,7 градуса или на 0,5 градуса выше, чем в 2019 году.

В этом случае средняя температура воздуха в 2020 году превысит климатическую норму на 2,3 градуса - среднюю температуру 1981-2010 годов. По сравнению с референсным климатическим периодом - 1961-1990 гг. - в этом году в Латвии ожидается на три градуса теплее.

В 2019 году средняя температура воздуха в Латвии поднялась до +8,2 градуса; предыдущим самым теплым был 2015 год - +7,8 градуса.

Согласно отчету LVĢMC об изменении климата, в конце этого столетия средняя температура воздуха в Латвии ожидается еще на 1-3 градуса выше, чем в 2019 году. Наиболее резкое потепление и далее ожидается зимой, а летом прогнозируется более умеренное повышение температуры.